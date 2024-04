«Chiara Frattesi sta con McKennie, lui l'ha invitata allo Stadium»: il flirt che non ti aspetti e gli indizi sui social

di Dajana Mrruku

Chiara Frattesi, sorella di Davide Frattesi, giocatore dell'Inter e Weston McKennie, centrocampista della Juventus stanno insieme? Il rumor su una presunta frequentazione tra la modella e il calciatore si sta rincorrendo già da qualche tempo ma nelle ultime ore, un dettaglio non è passato inosservato.

Chiara è una fan sfegatata del fratello, Davide Frattesi ed è solita andare allo stadio per sostenerlo nelle partite e festeggiare i suoi successi tramite le sue storie Instagram. Alquanto insolito, tuttavia, è vederla all'Allianz Stadium per vedere giocare i rivali della Juventus. Per chi avrà fatto il tifo Chiara?

Il rumor che lega l'Inter alla Juve

Chiara e McKennie si seguono sui social già da qualche tempo e nell'ultimo periodo si sono scambiati numerosi like alle foto.

Il fratello, infatti, gioca nell'Inter, mentre lei, forse, si trovava allo stadio per sostenere Weston McKennie, con il quale avrebbe intrapreso una frequentazione. Secondo le voci, lui l'avrebbe invitata allo Stadium per assistere al match. Ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma le telecamere e i social hanno già raccontato la storia d'amore.

Martedì 9 Aprile 2024

