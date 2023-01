Charlene, paura per la principessa: timori sulla salute dopo la sua assenza alla serata del Festival del Circo di Monte Carlo

L'assenza della principessa Charlene al primo Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, dove invece era presente tutta la sua famiglia, non è passata inosservata e preoccupa il popolo. Nel week end, il principe Alberto è stato fotografato insieme ai figli (i gemellini di 8 anni Gabriella e Jacques) e ai figli della principessa Stephanie, Camille Gottlieb e Louis Ducruet. Nessuna traccia, invece, di Charlene e inevitabilmente sono riemerse le preoccupazioni per la salute della principessa, messa a dura prova tra il 2020 e il 2021, quando è stata ricoverata in Sud Africa per una lunga malattia debilitante.

Di recente, il principe Alberto ha confermato che sia lui che sua moglie saranno presenti all'incoronazione di re Carlo, il prossimo 6 maggio. Ai fan non resta che attendere per vedere pubblicamente Charlene. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 11:53

