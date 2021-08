Carolina Marconi, l'appello per ritrovare la sua cagnolina Zola: «Lei è la mia vita». IL POST

Carolina Marconi lancia un appello sul suo profilo Instagram per ritrovare la sua amata cagnolina Zora persa a Roma Nord, in zona Tomba di Nerone-via Cassia.

«Se c’è qualcuno - scrive - che ha visto qualcosa o l'ha trovata, pensate che c’è la sua mamma che sta malissimo e non vede l'ora di riabbracciarla... lei è la mia vita».

Leggi anche - Luca Argentero e Can Yaman, l'indiscrezione: «Hanno litigato sul set, non si sopportano...»

L'ex gieffina che da mesi combatte il cancro, senza averlo mai nascondesto ai suoi follower, ora chiede aiuto con un post, pubblicato ieri pomeriggio, dove ci sono diverse foto di lei con in braccio la sua cagnolina.

«Si è persa la mia cagnolina di nome Zora. E’ un chihuahua con pelo lungo di color bianco champagne. Un operaio ha lasciato senza volere il cancello del mio giardino aperto... dalle telecamere si vede che esce fuori ma non torna più indietro. E' successo a Roma Nord in zona Tomba di Nerone-via Cassia nei pressi del Carrefour. È munita di chip e abbiamo già sporto denuncia agli organi competenti. Al momento della scomparsa aveva un collarino antiparassitario». E sottolinea per sensibilizzare il suo pubblico: «Ha 11 anni e necessita di cure».

Non sono mancati commenti di supporto e speranza anche da amici vip, tra cui Debora Villa, Naike Rivelli, Roberta Giarrusso, Guendalina Canessa, e consigli su come muoversi per aumentare le possibilità di ritrovare la cagnolina, nella speranza di un lieto fine.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA