Luca Argentero e Can Yaman, l'indiscrezione: «Hanno litigato sul set, non si sopportano...». Can Yaman e Luca Argentero per la prima volta insieme sul set di Sandokan, il remake dello storico sceneggiato con Kabir Bedi. Il primo proprio nei panni di Sandokan e l'attore italiano nel ruolo del coprotagonista.

Ma secondo alcune indiscrezioni emerse sul web, tra i due non sarebbe scattata la scintilla, anzi. Il portale SoloDonna.it riporta così i rumor: «Si vociferano tensioni e screzi tra i due attori. A 'confermare' delle voci riguardanti un cattivo rapporto tra i due membri principali del remake di Sandokan, c’è stato uno strano episodio avvenuto in Puglia. Il sospetto viene da chi dice di averli visti a Gallipoli. Chi appunto dice di sapere, parla di una vera e propria rivalità tra i due attori, affermando che quando si sono ritrovati in Puglia, si sono completamente ignorati».

Intanto continua l'attesa per lo storico remake. Se un primo momento si era parlato di un approdo in Rai o Mediaset, il settimanale Nuovo svela un'ulteriore novità: Sandokan potrebbe essere trasmesso su Netflix o Amazon Prime.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 13:28

