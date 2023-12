Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, matrimonio in crisi? La coppia si espone: «Ecco la verità»

di Redazione web

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, nelle scorse ore, hanno lasciato con il fiato in sospeso tutti i loro fan e gli amanti del gossip perché la ballerina, ospite nella trasmissione di Monica Setta, Storie di Donne al Bivio, aveva rivelato che lei e il marito stavano vivendo un momento un po' particolare, una crisi di coppia insomma. La stessa Russo, però, aveva anche detto che con la comunicazione si sarebbe potuto risolvere tutto. In ogni caso, i più allarmisti avevano già gridato al divorzio e, quindi, la storica coppia ha voluto smentire le voci di rotture e separazioni, con un simpatico video social.

Il video di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno postato un video su Instagram per smentire la crisi del loro matrimonio. La ballerina si sta truccando davanti alla telecamera e il coreografo la raggiunge correndo: «Carmen, devo darti una notizia importantissima, solo noi non la sappiamo! Tu pensa che pure alla radio l'hanno detto stamattina, addirittura i social. La nostra è una famiglia strana: tutti sanno e noi no. Insomma, anche oggi ci siamo separati e non ci hanno detto niente».

Quindi, Carmen Russo ha risposto: «No, un'altra volta? Ma non è possibile. Ci sono le feste, Natale, ci separiamo dopo le feste direi... intanto, facciamo gli auguri a tutti».

I commenti social

Alla notizia dell'ipotetica separazione di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, gli utenti social sono rimasti davvero scioccati. I meme a riguardo non si sono fatti attendere e qualcuno, questa mattina, dopo avere visto il video che smentisce la crisi, ha scritto: «Allarme rientrato».

