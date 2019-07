Oggi il battesimo di Archie, sudditi delusi: Meghan ed Harry vogliono una cerimonia segretissima. E la regina non ci sarà

di Silvia Natella

Sabato 6 Luglio 2019, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno deldel piccoloè arrivato. La cerimonia sarà molto riservata, a dispetto delle presunte manie di grandezza diFanno ancora discutere la ristrutturazione da migliaia di sterline della residenza die il Baby Shower a New York prima che il bimbo nascesse. Il battesimo si svolgerà nella cappella privata delI media non sono ammessi, nessuna foto sarà pubblicata nelle ore successive e c'è ancora oblio assoluto sul padrino e la madrina.Gli inglesi non apprezzano questa estrema riservatezza, dal momento che avrebbero preferito che la coppia condividesse questo nuovo capitolo, ma Meghan e Harry lo hanno fatto capire sin da subito: vogliono proteggere la privacy di Archie. Le scelte deicontinuano a distaccarsi da quelle diLe cerimonie di battesimo dei tre figli deisono sempre state anch’esse private, ma non c'era alcun mistero sui nomi dei padrini e le foto della cerimonia sono sempre state diffuse quasi in tempo reale. A far storcere il naso anche l'assenza della bisnonna: sembra che lanon presenzierà la cerimonia. «Deve assolver ad altri impegni presi da molto tempo», fanno sapere da Buckingham Palace. Per le malingue, invece, sarebbe la dimostrazione del fatto che la sovrana non veda di buon occhio la moglie del nipote.