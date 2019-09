Asia Argento, il ritorno sui social dopo un lungo silenzio: «Sono più forte di prima»

Asia Argento

Mercoledì 18 Settembre 2019, 21:22

, dopo un lungo periodo di silenzio, torna sui social. L'attrice, figlia di Dario Argento, negli ultimi tempi ha vissuto dei momenti molto difficili, in una vera e propria escalation di dolore e sofferenza.Ritrovatasi nella bufera dopo aver denunciato le molestie ricevute da Harvey Weinstein,si era poi ritrovata lei stessa accusata, dal giovane attore Jimmy Bennett. In molti, sui social e non solo, si erano affrettati a criticarla e, talvolta, a insultarla, ma quel polverone mediatico era niente in confronto a ciò che sarebbe arrivato dopo. Il suicidio del compagno, Anthony Bourdain, fu uno choc comprensibile, a maggior ragione per il fatto che, per sua stessa ammissione, non era riuscita a capire il disagio interno vissuto dallo chef.Il tempo poteva aiutare a superare la sofferenza, ma nuove polemiche avevano finito per investire. Prima il chiacchieratissimo, ma effimero, flirt con Fabrizio Corona, poi le accuse reciproche con il suo ex, Morgan, che in questi ultimi tempi ha vissuto il dramma dello sfratto. Lo scontro con Morgan e tutte le polemiche successive avevano indottoa sparire dai social. L'ultimo post, una foto in compagnia di papà Dario, risaliva infatti al 27 maggio scorso.Oggi, però,ha deciso di tornare ad aggiornare il proprio account Instagram, postando anche una foto che dimostra come l'attrice e regista sia decisamente in forma: il fisico (ventre piatto e muscoli ben definiti) mostra chiaramente che, in questi mesi,ha lavorato tantissimo in palestra, ma molti fan sono rimasti sorpresi soprattutto dalla tinta bionda scelta per i capelli. «Sono tornata, più forte di prima», ha scritto l'attrice, che ha raccolto i commenti pieni d'entusiasmo di tanti fan, ma non solo. Il collega e amico Vinicio Marchioni, ad esempio, ha commentato così: «Bella che sei».