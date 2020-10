Antonella Elia e Pietro Delle Piane, è di nuovo amore: «Non so cosa succederà, ci frequentiamo in modo diverso...»

Antonella Elia ha ricominciato a frequentare Pietro Delle Piane. Antonella Elia, impegnata nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip, e l’ex compagno Pietro Delle Piane si erano lasciati dopo la partecipazione a “Temptation Island Vip”.

Antonella, che ha già comunque fatto sapere durante il GFVip di aver ripreso i contatti con Pietro Delle Piane, ha spiegato meglio il loro “nuovo” rapporto: “Ci stiamo frequentando di nuovo – ha fatto sapere in un’intervista a “Confidenze” - ma in modo diverso. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo”.

Intanto lui ce la sta mentendo tutta per accelerare i tempi e tornare con lei: “Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi e la nostra storia è come se ricominciasse da capo. Visto che ho sofferto, mi deve dimostrare che è cambiato. Ammetto che Pietro esercita su di me un fascino irresistibile. Se lo guardo negli occhi mi incanto”.

