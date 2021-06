Antonella Clerici e il rapporto con la figlia Maelle: «Si sta riavvicinando al padre Eddy Martens, sta facendo un percorso importante»

Antonella Clerici ha cambiato casa, vice ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, con il fidanzato, quasi sposo, Vittorio Garrone e con sè ha portato la figlia Maelle. Maelle è nata dalla relazione fra la conduttrice e il suo ex, Eddy Martens. Dopo tanti anni la ragazza sta recuperando il rapporto col padre: “E’ tanto serena – ha spiegato Antonella Clerici - e si è riavvicinata anche molto al papà”.

Antonella Clerici e il rapporto con la figlia Maelle

Antonella Clerici ha cambiato casa per stare a fianco del fidanzato portando la figlia Maelle, che non ha risentito del trasferimento dalla Capitale, anzi è serena e nel mentre ha recuperato il rapporto col padre Eddy Martens: “E’ tanto serena - ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - si è riavvicinata anche molto al papà Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre. Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all’estero la distanza non aiuta. Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata. Eddy per me è come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”.

Antonella Clerici ora vive con Vittorio Garrone, ma Maelle non è gelosa dl loro rapporto: “Vittorio aggiunge, non toglie. Maelle mi vede felice, sa che resto comunque il suo centro, il suo punto di riferimento e di questo mi è grata. Mi conosce profondamente, sa bene come sono fatta. Io non sono una star della tv, non mi ha mai considerata tale. Anzi lei si tiene a distanza dal mio mondo: non la diverte neppure. So di certo che farà altro nella vita”.

