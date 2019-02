Anna Tatangelo dopo Sanremo confessa: «Con Gigi D'Alessio abbiamo ritrovato l'equilibrio»

Ultimo aggiornamento: 18:47

racconta ala sua esperienzaconfessando di essere stata molto emozionata. La cantante spiega che i momenti più emozionanti sono stati legati ai ricordi della sua prima partecipazione insieme al papà e dei dialoghi con il figlio Andrea che la guardava da casa.La Tatangelo ricorda che il piccolo Andrea le ha detto di essere fiero di lei e spiega di come lui sia geloso di lei, anche se va fiero della sua mamma e spesso, a scuola o insieme ai suoi amici, chiede se hanno avuto modo di vederla e di apprezzarla. Anna risponde alle polemiche dei giornalisti sul fatto che la sua canzone sia stata considerata trash e ribadisce come le votazioni o le pagelle non le vuole tenere in considerazione mentre apprezza e ringrazia sempre piùil suo pubblico che la segue da 17 anni.Silvia Toffanin legge un pezzo della canzone presentata a Sanremo e Anna confessa di aver ricevuto una rosa rossa da Gigi D'Alessio con cui il rapporto sembra essersi ristabilizzato dopo un periodo di crisi: «Lui ha capito e mi è venuto incontro, poi le cose si sono sistemate».