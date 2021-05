Anna Tatangelo confessa: «Gigi? Non rimpiango nulla, ma la vita va avanti. Sogno un altro figlio»

Anna Tatangelo, ospite a Verissimo racconta la sua vita e la sua carriera, ripercorrendo tutte le tappe dalla vittoria di Sanremo, avvenuta quando aveva appena 15 anni, fino ad oggi che è ormai una donna, una mamma e che ha maturato anche un nuovo stile musicale dopo averne attraversati e sperimentati diversi nel corso degli anni.

Parlando con Silvia Toffanin della sua famiglia confessa di essere molto legata ai suoi e alle sue origini, quindi tornare a Sora per lei è sempre stato un piacere. Parlando della mamma ammette: «Sono stati anni molto difficili, ma mia mamma è una forza della natura. Lei è una donna che mi ha dato delle basi importantissime e mi insegna a essere forte. Lei riesce a fare tutto senza far pesare niente a nessuno». Poi si commuove pensando alle difficoltà della mamma. Il papà è sempre stato un suo sostenitore: «Lui ama vedermi cantare, ogni volta che vado a casa mi chiede di cantare una canzone».

Silvia poi parla del rapporto con Gigi D'Alessio l'uomo con cui è stata per 15 anni. Ribadisce di aver provato di tutto per far funzionare le cose: «Siamo sereni, c'è stata la fase del fallimento, ci siamo stati male, ma poi vai avanti, la vita va avanti e lentamente ho ritrovato me stessa. Soprattutto in un momento come questo in cui sono stata sola in casa costretta a pensare a quello che era successo, ho dovuto lavorarci sopra, ma poi ho trovato la mia dimensione e ora sto bene». Spiega di essere consapevole di aver fatto degli errori ma ribadisce: «Ci ho creduto tanto, sono andata contro tutto e tutti, ma a prescindere dal fatto che sia finito io a Gigi devo dirgli grazie perché mi ha regalato Andrea».

A tal riguardo parla di lui come del suo ometto. Un bambino, che oggi ha 11 anni, a cui lei è sempre stata molto legata: «Lui mi ha aiutato a superare molte cose». Anna poi confessa di aver voglia di avere un'altro figlio: «Non è che è andata male una cosa vuol dire che tutto debba andare così, ma non smetto di coltivare i miei valori». Silvia Toffanin poi chiede: «Ma c'è qualcuno che ti canta la serenata», Anna criptica dice: «La vita va avanti», lasciando intendere che forse nel suo cuore è tornata la felictià

