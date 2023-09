Anna Safroncik è tornata single: basta uomini superficiali...

di Luca Uccello

Quegli occhi color ghiaccio di Anna Safroncik hanno colpito tutti. Occhi diversi oggi. E c'è un motivo. La sua storia d’amore con l’avvocato Marco Maria Mazio è finita. I due si erano conosciuti nell’estate 2022, si erano frequentati, amati. Sembrava tutto perfetto. E poi che cosa è successo? «Ho capito che non era la persona giusta, è finita prima dell’estate», racconta l'attrice, a Milano in occasione del “Premio Gentleman FairPlay” che ha consegnato al suo connazionale Andriy Shevchenko.

«Il Paese dei balocchi è sempre bello, ma poi è arrivata la vita vera e in quel momento ho conosciuto meglio il mio fidanzato, ho capito bene chi era e ho preferito darci un taglio».

Insomma finita la fase iniziale dell’innamoramento, ha capito che non era l’uomo giusto per lei. Ma perché? A Diva e Donna lo spiega:

«Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale. Quindi, o c’è profondità o meglio stare da sola. Parlo per me, ma credo che dovrebbe valere per tutte le donne: oggi siamo forti, indipendenti, con standard alti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, quindi non ci accontentiamo più.

Anna Safroncik è tornata single

Andrij Shevchenko è un idolo, un uomo che si è speso per l'Ucraina, il suo Paese. Ma in famiglia, Anna, ha un altro eroe. Suo padre. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il padre della Safroncik si è rifugiato a casa sua. È stato con Anna per sei mesi, ma adesso è tornato a casa sua a Kiev

«Mi ha detto: “Anna, ti amo, sei tutta la mia vita, ma io non posso essere una pianta del tuo terrazzo che tu curi e annaffi tutti i giorni con tutto il tuo amore. Io sono un uomo, io voglio lavorare e vivere a casa mia parlando la mia lingua ed esserci nel mio Paese con i miei studenti, molti dei quali sono andati a combattere”. Mio papà è un professore universitario, abita a Kiev in centro città e ora io vivo tutti i giorni con l’ansia. Però lì papà è più felice perché è a casa sua».

