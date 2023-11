Andrea Zelletta cambia look e "ringiovanisce" di diversi anni: «Il fratello di Ginevra»

di Redazione web

Andrea Zelletta è molto attivo sul proprio profilo Instagram: ogni giorno, pubblica storie o post in cui spiega ai suoi follower i nuovi progetti di lavoro oppure come procede la sua vita da papà della piccola Ginevra. Il dj, poi, spesso, si diverte anche a riprendere la fidanzata Natalia Paragoni mentre fa qualcosa di buffo con la loro bambina. Oggi, lunedì 28 novembre, l'ex gieffino ha cambiato look ed è ringiovanito di qualche anno. C'è, però, un motivo se lo ha fatto. Ma andiamo con ordine.

Andrea Zelletta cambia look

Andrea Zelletta, fin da quando si è fatto conoscere al pubblico italiano a Uomini e Donne, ha portato i capelli corti e poca barba sul viso. Così, poi, è rimasto anche quando ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Andrea e Natalia, genitori innamorati

Oltre alle storie Instagram molto scherzose, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni postano anche video o foto molto dolci e romantiche. Alcune settimane fa, i due sono stati a Madrid con la loro bambina Ginevra e hanno scattato tantissime foto, poi, pubblicate su Instagram.

