Andrea Delogu: «Diventare mamma? A volte ci penso». La stoccata sui "filtri bellezza"

Andrea Delogu è stata invitata al Festival del Cinema di Venezia per la presentazione del suo cortometraggio "A voce nuda", un progetto molto speciale in cui presta il suo volto, come attrice, per sensibilizzare sul tema della sextortion, il fenomeno del ricatto sessuale che sta distruggendo sempre più vite di giovanissimi. Per l'occasione, Andrea interpreta il suo «primo ruolo da adulta», un mentore, quasi materno. Proprio su questo tema, la condutttrice della Rai ha voluto raccontare cosa ne pensa e se ha mai pensato di dvientare mamma.

Andiamo a leggere insieme cosa ha detto Andrea Delogu.

Andrea Delogu e la maternità

Andrea Delogu si è confidata molto nell'ultima intervista rilasciata epr promuovere il suo ultimo lavoro cinematografico, il cortometraggio "A voce nuda". Ha raccontato di pensare spesso al futuro e alla maternità: «La maternità? Oddio, a volte la sogno, a volte no ma dipende da cosa mangio la mattina, la sera, dipende dalla digestione».

Avere un figlio è sicuramente un passo molto importante, ma la conduttrice non ha paura: «Avere un figlio non mette in pericolo la mia identità di donna, né mette a rischio la mia carriera.

Per adesso, la conduttrice è totalmente impegnata nel suo tour teatrale che ripartirà a breve e che la porterà in giro per l'Italia.

La polemica dei filtri

«Alcuni stanno postando le foto di ieri del red carpet usando dei filtri sul mio viso per "migliorarmi". Succede altre volte, ma colgo l'occasione oggi per dire: Grazie ma No grazie. Se volessi lo userei io, se volete essere carini scegliete una foto dove son venuta bene e dove la luce era buona. Ogni volta che qualcuno mi filtra mi offende e soprattutto mi fa un dispetto perché non sono così e sarà dura esserlo dato che quella è bellezza finta», sono le parole di Andrea Delogu quando ha nottato che in molti stavano condividendo le sue foto del red carpet del Festival del Cinema di Venezia, modificate.

Andrea Delogu si ama e si apprezza per come è, come dovrebbero imparare a fare tutti.

