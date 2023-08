Andrea Delogu, la dedica alla rivale in amore: «Innamorata del mio fidanzato bonissimo». Ma non è come sembra

di Redazione web

Andrea Delogu sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza insieme al fidanzato Luigi Bruno, nella sua casa a Roma. Dopo aver trascorso il Ferragosto nella città quasi totalmente vuota, i due si stanno preparando per affrontare al meglio la nuova stagione lavorativa. La conduttrice ha voluto dedicare un post ad una sua compagna, un'amica che la segue da anni ed è «innamoratissima del fidanzato bonissimo».

Andiamo a vedere di chi si tratta.

Andrea Delogu nella Roma deserta a Ferragosto: «Io sono leggenda». Ma i fan apprezzano altro

Andrea Delogu rivela: «Se non ci fossero i social io non avrei una vita amorosa»

La rivale in amore di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha scritto una dedica molto dolce alla sua "rivale in amore", ma non è come sembra.

Si tratta, infatti, della sua cagnolina Spilla e ha scritto: «Ieri sera stavo andando dalla mia migliore amica a cena e come sempre ho portato Spilla. Spilla, detta anche Spilletta o Pilla è quello che viene definito "un animale da compagnia". In realtà Spilla non ci fa compagnia, anzi, la maggior parte del tempo dorme in doccia, o sul cuscinone vicino al divano. A lei non lo ha detto nessuno che doveva farci compagnia, si sono dimenticati di avvisarla. Comunque eravamo a cena e guardavo riposare Spilla sotto le mie gambe ed ero felice perché lei era serena. Spilla è come me. Uguale. Precisa. La fotocopia. Una stron*a puntigliosa che vuole giocare quando le pare e litigare per strada. Spilla quando è troppo felice starnutisce, lo fanno moltissimi cani, solo che lei me lo fa in faccia, all'improvviso. Mi sento in colpa nei suoi confronti, penso sempre che potrei fare di più per renderla felice, andare di più in campagna, al mare, andare a vivere in posti meno cittadini... lo penso spesso. Ma quando abitavamo nel garage (è una storia lunga un giorno ve la racconto) comunque, quando abitavamo lì, l'abbracciavo e le dicevo che un giorno avremo avuto un appartamento vero. Poi nel piccolo appartamento buissimo le avevo promesso che un giorno avremo avuto un balconcino e le avrei fatto un bagnetto privato di erbetta. Ora lo abbiamo il balconcino e avevo anche fatto l'angolo di giardinetto ma lei non ci è mai andata, l'ho tolto, a volte la fa sul tappeto ma solo la notte. Pilla è invecchiata, ha 11 anni ed è un po' incontinente ma preferisco non parlarne perché quando le succede si mortifica, fate finta di non averlo letto. Spilla ama il mio ragazzo. In modo morboso. Chiamala stupida, è bonissimo, ma non credo lei capisca la bonezza umana... comunque lo preferisce a me, gli si butta addosso, lo chiama con la zampa, lo struscia. Poi però se mi vede uscire di casa o allontanarmi per strada impazzisce. DECIDITI! Spilla mi ha salvato la vita prima di tutti, perfino dell'analisi, mi ha fatto capire che non dovevo pensare solo a me. Pilla non è mia figlia, non l'ho mai pensato quindi state calmi, già vi vedo a fare paragoni, lei è Spilla.

La dedica alla cagnolina ha commosso i fan che non potevano darle torto, «È veramente un animale dolcissimo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA