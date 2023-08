Andrea Delogu, pioggia di critiche per il fidanzato giovane. Lei mette a tacere tutti: «Che perversione»

di Redazione Web

Andrea Delogu è tornata a sorridere da 2 anni ormai, accanto al fidanzato Luigi Bruno. Recentemente, ha pubblicato un video che l’ha vista protagonista insieme a lui. Al centro, il gesto romantico di lui, che le ha voluto fare una sorpresa in aeroporto, portandole un mazzo di girasoli dopo il viaggio della conduttrice in Giappone. Alcuni utenti, tuttavia, hanno trovato il cavillo giusto per attaccare Andrea sulla differenza di età che intercorre tra lei e Luigi. Ed ecco che la conduttrice ha replicato senza freni.

La differenza

Andrea Delogu, 41 anni, è fidanzata con Luigi Bruno, 24. Per alcuni utenti, la differenza di età è stato motivo di ironia. «Chi è tuo figlio?» ha scritto un utente. sotto il video su Instagram. Ed ecco Andrea rispondere: «Questo video, questo messaggio. Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni.

La risposta

Nelle sue stories,poi, Andrea Delogu è tornata sulla questione: «Comunque il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell’età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma vedere due che si baciano con la lingua e chiedere se una è la madre. Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione». Qui, diversi utenti hanno sostenuto il parere di Andrea, prendendo le sue difese e condannando i commenti di coloro che l’avevano attaccata per un semplice video in cui baciava il suo fidanzato.

ll racconto

In realtà, Andrea aveva già parlato di questo argomento. «All’inizio - raccontava recentemente Andrea - anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: ‘Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo’. E mi ha messo di fronte alla verità, ovvero che anche io, come la maggior parte delle donne, facevo coincidere amore con futuro, progettualità. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?». Insomma, sembra che non trovi pace questa relazione, ma al contempo Andrea va avanti e sembra sempre più innamorata.

