Andrea Damante sta per diventare papà? Gli indizi sui social della presunta gravidanza di Elisa Visari

Andrea Damante presto papà? L'ex tronista non ha mai fatto segreto che la sua nuova compagna, Elisa Visari, sia quella giusta, la donna con cui sarebbe pronto a mettere su famiglia. Dai recenti scatti sui social alcuni hanno però pernsato che il pargolo desiderato potrebbe arrivare entro qualche mese.

Gli indizi sono arrivati sulle Instagram stories di Damante. Il primo con la foto di un primo piano molto stretto del suo volto e di quello di Elisa, con lo zoom sui loro occhi verdi ha scritto "saranno verdi". I follower sono pronti a scommetterci e il riferimento sarebbe proprio a un bambino in arrivo. Un secondo indizio starebbe in una foto, anzi diverse, in cui i due sono teneramente abbracciati ma lui cinge la pancia di lei. Che sia realmete in arrivo un Damantino?

Elisa e Andrea stanno insieme da soli dieci mesi e le cose sembrano andare a gonfie vele. Per ora nessuno dei due ha smentito o confermato nulla.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Agosto 2021, 13:25

