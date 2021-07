Alessio Boni papà bis. L'attore e la compagna aspettano il secondo figlio. LA FOTO

L'attore Alessio Boni diventerà padre per la seconda volta. A comunicarlo è la sua compagna, Nina Verdelli attraverso un post su Instagram.

Promossi e bocciati della tv: bene Europei e Maneskin, male Primo Maggio e Partita del cuore. Pit stop per Ventura

In uno scatto che la ritrae in bikini, la giornalista Nina Verdelli ha in braccio il suo primogenito Lorenzo (nato il 20 marzo 2020) e mostra il pancione scoperto, dando la lieta novella ai fan. Nonostante la riservatezza della coppia, che raramente posta scatti della vita privata, stavolta hanno fatto un'eccezione, rivelando l'arrivo di una seconda cicogna con una semplice didascalia: "My boy(s)", mettendo al plurale la parola "ragazzo". Dunque, un altro maschietto è in arrivo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA