L'Isola dei Famosi, uno dei naufraghi sbotta durante una lite e ammette di essere bisessuale

Una lite tra Gian Maria Sainato e Pamela Camassa a L’Isola dei Famosi ha fatto emergere dei dettagli che fino ad ora erano rimasti ignoti al pubblico. Nel corso della discussione la naufraga si è lamentata di alcune frasi di Gian Maria, così Sainato ha colto la palla al balzo per parlare del suo orientamento sessuale.

La confessione

«Tu hai detto che sono una frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto che sono acida e altre cose non belle», ha affermato la Camassa. Sainato è sbottato: «Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale che male c'è?». Pamela si è subito difesa: «Ma infatti non c’è nulla di male figurati. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto».

Il coming out

Solo due settimane fa Marco Mazzoli aveva dichiarato che Gian Maria gli avrebbe chiesto di non parlare del suo orientamento: «Ma poi qualche giorno fa mi ha detto che posso prenderlo in giro su tutto, ma che non devo parlare del suo orientamento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 12:20

