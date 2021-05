Isola dei Famosi 2021, Manuela Ferrara e il giallo delle protesi sul lato b: «Ecco la verità»

Manuela Ferrara tornata dall’Isola dei Famosi 2021 ha scoperto il “dibattito” sulle presunte protesi al suo lato b. Durante l’avventura di Manuela Ferrara all’isola dei Famosi 2021, osservando le immagini in arrivo dall’Honduras, alcuni sul social avevano adombrato il sospetto di un intervento del chirurgo, poi confermato dall’ex della naufraga, Biagio D’Anelli.

Isola dei Famosi 2021, Manuela Ferrara e il giallo delle protesi

Biagio D’Anelli, ex partecipante al Grande Fratello e oggi opinionista tv, durante “Pomeriggio Cinque” aveva confermato le voci corse sul social, cioè che l’ex fidanzata Manuela Ferrara sarebbe ricorsa all’aiuto del bisturi del chirurgo per inserire delle protesi nel lato b. La diretta interessata però, tornata dall’eliminazione dell’Isola dei Famosi 2021 è intervenuta in prima persona sul tema dal suo account Instagram, smentendo le ipotesi circolate sul web. Dalle stories, con sullo sfondo una sua foto assieme a Awed, l’ex naufraga ha scritto: “Protesi ai glutei? Sedere “normale” che rialzerò e tonificherò nei prossimi dieci giorni che mi aspettano di quarantena a casa. Se fosse così facile non mi sarei costruita una palestra a casa che adoro”. Il messaggio si chiude poi con un hashtag particolare, “#bruttabestialinvidia”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 13:12

