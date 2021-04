Isola dei Famosi 2021, Biagio D'Anelli e l’ex fidanzata Manuela Ferrera: «E’ vero, ha le protesi ai glutei»

Manuela Ferrara, nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2021, sarebbe ricorsa all’aiuto del chirurgo attraverso delle protesi per rendere più soldo il suo lato b. Dopo i sospetti suo social arriva la conferma da parte del suo ex fidanzato, Biagio D’Anelli.

Isola dei Famosi 2021, Manuela Ferrara e le protesi al lato b

Manuela Ferrara è sbarcata da poco sull’Isola dei Famosi 2021, ma già poco dopo il suo approdo in Honduras suoi social in molti hanno sospettato, postando anche delle foto prese direttamente dal reality, che la nuova naufraga avesse inserito delle protesi nel suo lato b. Col suo dimagrimento per via delle ristrettezze alimentari la cosa si è fatta un po’ più evidente e sull’argomento è intervenuto l’ex di Manuela Ferrara, Biagio D’Anelli, ex partecipante al Grande Fratello (al tempo fidanzato con Simona Salvemini) e oggi opinionista tv. Ospite a “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso, Biagio ha confermato che la sua ex ha delle protesi, ma ha tenuto a sottolineare che il suo ricorso al bisturi è stato solo dopo il loro addio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 16:27

