Isola dei Famosi 2021, Karina Kascella e il “ricordo” di Valentina Persia: «Da quel poco che ho visto era una iena»

Karina Cascella dice la sua su Valentina Persia, una delle indubbie protagoniste dell’Isola dei Famosi 2021. Karina Cascella, oltre ad aver vista in azione in Honduars, ha incrociato Valentina Persia mentre lavorava in un programma in televisione.

Nell’ultima puntata Valentina Persia ha mangiato la cioccolata vinta in una sfida in maniera un po’ “sbrigativa” e Karina Cascella non l’ha trovato affatto divertente: “No – ha scritto nelle stories del suo account Instagram - perché a me ha dato solo il voltastomaco. La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati, non mi piacciono per niente”.

Tra Karina Cascella e Valentina Persia un precedente incontro in tv: “Io l’ho vista una volta sola, registravamo una puntata di Caduta Libera con Gerry Scotti. Vi posso dire solo che da quel poco che ho visto era una iena, altro che comica. Di un’antipatia che non potete immaginare. E lì mangiava, pensate ora a digiuno come sarà”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 15:32

