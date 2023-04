Isola dei Famosi, lite furiosa tra Fiore Argento e Corinne Clery: «Hai rubato il mio cocco». Cosa è successo

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi è lite furibonda tra Fiore Argento e Corinne Clery. Le idee contrastanti portano le due naufraghe ad alzare i toni della voce. Sembrerebbe che Corinne Clery abbia accusato la compagna di avventura di aver mangiato il suo pezzo di cocco. Mentre per Fiore si è trattato di un semplice errore. Incomprensioni e accuse hanno infatti scatenato malumori tra le due donne, che si sono poi affrontate faccia a faccia.

La lite tra Fiore Argento e Corinne Clery

Iniziano a delinearsi le prime antipatie tra i concorrenti dell'Isola Dei Famosi. In questo caso, la discussione è nata per un pezzetto di cocco, che per i naufraghi è un tesoro. «Tu hai rubato il mio pezzo di cocco», ha detto Corinne a Fiore Argento. Ma anche altri intoppi c'erano stati in giornata.



«Corinne ha questo modo di provocarmi che purtroppo mi fa saltare i nervi. Questa cosa di punzecchiare con il sorrisino non lo sopporto», ha raccontato Fiore Argento durante il daytime. Di conseguenza, Corinne ha subito replicato: «Prima di parlare, pensa cara. Molto bello il tuo gioco. Fai la svampita».

Riusciranno le due naufraghe a convivere pacificamente? Non ci resta che aspettare.

