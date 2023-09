Michelle Hunziker, "calci e pugni" al videomaker: «Questa è la dura realtà...». E lui si chiude in bagno

di Redazione web

Michelle Hunziker ha condiviso con i fan alcune mosse di karate. La showgirl è cintura blu e con il suo digital manager Luca Oldani ha realizzato un video comico in cui ha mostrato cosa accade a chi si ritrova dietro la telecamera quando le riprese hanno per oggetto questa disciplina.

Il reel simpatico ha conquistato i fan: «Questa è la dura realtà e vita… di tutti quelli che stanno dall’altra parte dello smartphone», ha scritto la conduttrice.

Michelle Hunziker e il karate

La conduttrice ha condiviso il comico reel su Instagram in cui ha mostrato le sue capacità nel karate mentre fingeva di picchiare il videomaker. Lui, chiusosi in bagno per "paura" viene anche sgridato dalla conduttrice: «Dai non ti ho fatto niente, esci. Ti ho detto di uscireee!», urla Michelle Hunziker nel video.

La reazione dei fan

Con le sue mosse di karate la showgirl ha conquistato i fan. «Sei stroardinaria, cara Michelle, posso propormi io come videomaker se servisse», ha scritto un utente su Instagram.

Il digital marketing specialist Luca Oldani ha replicato ironicamente: «Amo il mio lavoro».

