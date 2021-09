Tommaso Eletti al GfVip 6, arriva il commento della ex fidanzata Valentina: «Prima o poi...»

«Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con se stesso»: risponde così Valentina Nulli Augusti, ex concorrente di Temptation Island, ad una domanda di un follower su Instagram circa la partecipazione del suo ex fidanzato, Tommaso Eletti, al GF VIP 6. La partecipazione dell'ex concorrente di Temptation alla nuova edizione della casa più spiata d'Italia sta generando non poche polemiche.

Dopo un breve percorso nel programma di Canale 5, la coppia è scoppiata durante il falò di confronto anticipato: sia per la grande differenze d’età, sia per alcune dichiarazioni del ragazzo che hanno portato Valentina a decidere di tornare a casa da sola.

Conclusa la loro esperienza, Eletti avrebbe tentato di riconquistarla, ma senza buon esito. Ora si parla di una scelta azzardata di Alfonso Signorini - che da sempre si dice pronto a schierarsi contro chi cerca di affondare le donne.

In compagnia di Natascia Zagato e Jessica Mascheroni, anche loro ex partecipanti di Temptation Island 2021, interviene pubblicamente Valentina che risponde senza filtri. Dalle sue parole, infatti, sembra che la donna preveda scarso successo per Tommaso all’interno della Casa di Cinecittà.

Intanto, Eletti sembra sia fuori dalle grazie delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: il giovane futuro gieffino ha già commesso la sua prima gaffe. Tommaso ha fatto sapere di non sapere chi siano la Volpe e la Bruganelli, generando una nuova bufera intorno a lui. E senza peli sulla lingua, Sonia ha già commentato il fatto: «Lui chi è?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 14:50

