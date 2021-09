Aurora Ramazzotti torna single, addio a Goffredo Cerza: «È finita dopo tre anni»

Aurora Ramazzotti sarebbe tornata single. Dopo tre anni la storia d'amore con Goffredo Cerza pare giunta al capolinea. I due convivevano già da tempo, ma c'era più di un indizio ad avvallare l'ipotesi della rottura. Da tempo non condividevano foto insieme e dettagli della loro vita privata sui social. A parlare dell'addio, tuttavia, è il settimanale “Chi”.

Leggi anche > Gigi D'Alessio, Denise Esposito esce allo scoperto e mostra la pancia: la reazione di Anna Tatangelo

«Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati»

Aurora ha abituato i suoi followers a baci appassionati, viaggi indimenticabili e siparietti divertenti con il suo Goffredo, ma da tempo non è più così. Sebbene ieri la figlia di Eros e Michelle Hunziker abbia spiegato di essere stata un po' latitante sui social per motivi di lavoro, ai fan non è sfuggita l'estate separati. Aurora è stata in vacanza con le amiche e il suo ultimo post con il fidanzato risale a un mese fa, poi il silenzio.

«Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati»

Il settimanale 'Chi' annuncia la rottura, ma il loro rapporto sembrava dei più solidi al punto che mamma Michelle pensava di diventare nonna molto presto. Aurora e Goffredo hanno avuto il Covid e condiviso diverse quarantene da quando hanno scelto la convivenza, ma qualcosa non avrebbe funzionato. Cresce l'attesa per le parole di Aurora.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA