Grande Fratello Vip , lite furiosa nella notte. Clizia Incorvaia choc: «Senza p***. Omuncolo scog***». Poi le lacrime. Ieri sera è andata in onda la tredicesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. In nomination (ma non a rischio eliminazione), Antonella, Paola, Andrea Montovoli e Clizia. E proprio quest'ultima avrebbe mal digerito la situazione, tanto da essersi infuriata con Andrea Denver. Reo, a suo dire, di averla nominata «per un motivo futile».

Finita la diretta, gli animi si scaldano nella Casa e Clizia Incorvaia sbotta riferendosi a Denver: «Senza p***. Omuncolo scog***. Mi lecca il c*** da quando siamo entrati». Il modello di Miami avrebbe preso davvero male lo sfogo dell'influencer tanto da scoppiare in lacrime. A difendere Denver, ci ha pensato Adriana Volpe che le ha fatto notare: «Anche tu hai votato Montovoli, amico di Paolo Ciavarro».

Sui social scoppia la polemica. I fan del Gf Vip si scagliano contro Clizia Incorvaia. «Alla prima nomination, hai calato la maschera». E ancora: «Egocentrica. Hai nominato Patrick per una vita con motivazioni stupide e adesso attacchi Denver fino a farlo piangere». Ma c'è anche chi la difende: «Ci è rimasta male perché con Denver si confidava». Lunedì sera, chi sarà il meno votato e quindi andrà direttamente al televoto? Staremo a vedere.

