Grande Fratello Vip, la finale: ​testa a testa tra Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro. I giochi sono fatti, mercoledì 8 aprile scopriremo il nuovo vincitore del Grande Fratello Vip 2020. Il padre di tutti i reality quest'anno ha dovuto fare i conti davvero con la realta e a causa del coronavirus chiude in anticipo ed ha perso una delle favorite alla vittoria, Adriana Volpe, che ha lasciato il gioco dopo aver appreso della morte del suocero.

In attesa di conoscere il nuovo vincitore di questa edizione del GFVip targata Alfonso Signorini, scopriamo quali sono le preferenze degli scommettitori. I bookmaker i taliani sono tutti d'accordo: è testa a testa tra Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Secondo gli analisti Stanleybet, i due concorrenti sono appaiati in cima alla lavagna a 3,50, con Sossio Aruta - entrato a metà programma e outsider di questa edizione - sul podio a 4,50. Antonella Elia segue a 5 volte la scommessa, mentre il successo di Aristide Malnati è offerto a 6,00. A 7,50 la vittoria di Paola Di Benedetto, con Andrea Denver - in nomination insieme a Patrick e Antonella - ultimo sul tabellone a 15,00. Per Snai il primo ad essere eliminato sarà Andrea Denver e su Sisal Matchpoint si può provare a giocare sull'ordine sul podio che vede in testa Patrick, seguito da Paolo Ciavarro e infine da Antonella Elia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 11:04

