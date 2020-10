Grande Fratello Vip, Dayane Mello allontana Francesco Oppini dopo l'intervento di Alba Parietti: «Ora è diverso». E lui reagisce così

Grande Fratello Vip

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 20:23

Alreagisce a quello che è successo connella puntata di ieri sera e decide di allontanare l'amico per cui molto probabilmente stava iniziando a provare qualcosa di più. La conduttrice e mamma del 38enne aveva chiesto con insistenza alla produzione che facessero vedere al figlio quello che la modella dice alle sue spalle, ed è stata accontentata.I filmati del Grande Fratello hanno spinto Oppini a chiarire la sua posizione di uomo innamorato e fidanzato fuori. Nessuna possibilità di far nascere qualcosa di diverso dalla semplice amicizia e Dayane Mello sdraiata in giardino spiega a Oppini che dopo quello che è successo non resta che evitarsi. «È brutto non parlare con le persone a cui vuoi bene», dice Dayane ricordando l'allontanamento da«Aveva manie di protagonismo. Poi ho chiarito perché non l'ho mai odiata e ho visto una parte di lei sensibile», aggiunge.Francesco Oppini si mostra deluso dalla sua decisione, ma lei si giustifica: «Io sono fatta così, una volta che mi fai un danno io metto una pietra sopra. Anche se soffro tantissimo sono così. Sto male, non voglio ferire le persone a cui tengo. Adesso il discorso è diverso, facciamo che ci salutiamo, ma non cag**** più».«In questo momento hai 12 anni, se vuoi è una richiesta che posso seguire, ma non ha senso se chiarisci. Se vuoi ti evito, però a quel punto io ti nomino», scherza Oppini.