Gf Vip, proposta di matrimonio in diretta. Elisabetta Gregoraci scossa: «Ha detto sì...»

di Emiliana Costa

Elisabetta Gregoraci

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pochi minuti fa, la casa del Grande Fratello Vip è stata cornice di un'inaspettata proposta di matrimonio. I concorrenti erano impegnati in uno shooting per celebrare i dieci anni di Instagram, quando è scattata la dichiarazione romantica. Ma andiamo con ordine.Qualcuno urla dall'esterno. Si tratterebbe di Quentin Kammermann, il compagno di Myriam Catania. «», grida l'uomo con cui l'attrice ha un bambino, il piccolo Jacques. La scena non viene inquadrata dalla regia, ma si sente Myriam Catania urlare «».Ci pensa Elisabetta Gregoraci, rientrata in casa dal giardino, a spiegare tutto agli altri concorrenti (e ai telespettatori). «». Rientrata anche Myriam, conclude: «».