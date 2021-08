Grande Fratello Vip in cerca di concorrentI: in arrivo Soleil Stasi con l'ex amico Iconize?

Dopo l’estate tornerà sugli schermi Mediaset il Grande Fratello Vip e per ora l’unica concorrente certa è Katia Ricciarelli. Sono circolati diversi nomi ed ora ad arricchire la lista dei possibili partecipanti arriva quello di Soleil Stasi e del suo ex amico, l’influencer Iconize.

Grande Fratello Vip: in arrivo Soleil Stasi con Iconize?

Soleil Stasi potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Mediaset. Soleil Stasi, ex protagonista di Uomini e donne” e naufraga dell’Isola dei famosi, dove ha conosciuto l’ex fidanzato Jeremias Rodriguez, andrebbe quindi a far compagnia all’unica reclusa per ora certa, Katia Ricciarelli. Secondo le indiscrezioni del settimanale “Oggi” la Stasi potrebbe incontrare, durante la sua permanenza nel programma, un “rivale”. Questo potrebbe essere Iconize, l’influencer al centro delle polemiche per aver inventato tempo fa un’aggressione poi denunciata sul social ed esser "smascherato" proprio da Soleil. Iconize intanto non ha confermato il suo ingresso, ma ha lasciato alcuni indizi nelle stories che fanno pensare a una sua possibile partecipazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA