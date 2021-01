Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta crolla nella notte: pianti e minacce

Notte difficile al Grande Fratello Vip con Andrea Zelletta che minaccia di andarsene dopo una lite pesante con Maria Teresa Ruta. A rendere il gioco sempre più insostenibile sono le continue nomination. E in tendenza spunta l'hastag "fuorizelletta" per il suo incontro con Alba Parietti in puntata. Gli utenti ritengono che la mamma di Francesco Oppini non avrebbe dovuto portargli le informazioni dall'esterno sul tifo di suo figli.

Leggi anche > Gabriel Garko in ospedale, il video con la flebo preoccupa i fan: «Come sta?»

GRANDE FRATELLO VIP, ANDREA ZELLETTA CROLLA

«Non ho più energia, basta, arrivo all’8 e poi basta, voglio stare con la mia fidanzata, sono esausto, senza energie, non ho più voglia di queste robe della nomination, adesso Maria Teresa si è offesa perché l’ho nominata, ma siamo rimasti in 11 e le ho dato una motivazione: se le sta bene, bene, altrimenti la prossima volta mi nomina», è lo sfogo di Zelletta. Poi le lacrime ripensando al mancato posto da finalista: «Dopo 5 mesi, mi serviva una carica e non l’ho avuta. Sono felice per Pierpaolo però... Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!».

GRANDE FRATELLO VIP, LO SCONTRO

Maria Teresa Ruta si è avvicinata per dirgli la sua: «Non mi sta bene il motivo, potevi dire che andavi per esclusione» e Zelletta: «Ma perché? Io ho detto la verità, siamo in pochi, ma la mia stima per te resta immutata. Non mi rinfacciare che mi hai dato consigli, sono settimane che non parliamo». Ruta è andata via per rabbia: «Io lo sapevo che andavo in nomination perché io vi leggo dentro, cosa che voi non fate! Ho chiesto il vestito per festeggiare le 20 nomination, pensa un po’!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA