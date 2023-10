GF, Mirko Brunetti diviso tra Greta e Perla. Il commento della fidanzata: «Sono schifata, la finta innamorata non ero io»

di Matilda Benincasa

Il triangolo amoroso tra Mirko, Perla (ex fidanzata) e Greta (nuova fidanzata con cui è in crisi) tiene ancora banco. I fan non riescono ancora a capire bene i sentimenti del giovane coinquilino della casa del Grande Fratello. Mirko ha più volte detto che la storia con Perla è chiusa, tuttavia parla spesso di lei, riservandole parole dolci. Di tutt'altro tono sono i discorsi su Greta Rossetti, la attuale fidanzata. L'inquilino della Casa vorrebbe delle dimostrazioni da parte di Greta, ma lei, lontana dai riflettori di Mediaset e sotto quelli di Instagram, ha le idee ben chiare sulla sua relazione.

Andiamo a leggere che cosa ha scritto e la frecciatina a Mirko.

La frecciatina di Greta a Mirko

Greta Rossetti ha commentato la puntata del Grande Fratello in diretta: «Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore».

Un messaggio chiaro e forte che, tuttavia, sembrerebbe essere stato malinterpretato, quindi la ex tentatrice ha voluto chiarire una volta per tutte il suo pensiero.

«Forse non siete mai stati in crisi con la vostra persona, quindi non sapete cosa si prova.

Una storia di fuoco a cui Mirko dovrà rispondere nella prossima puntata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 10:08

