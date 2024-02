Grande Fratello, Massimiliano Varrese si sfoga: «Il branco contro di me». Il rimprovero di Signorini e la frecciatina di Beatrice a Cesara

di Dajana Mrruku

La nuova puntata del Grande Fratello inizia con la furia di Massimiliano Varrese contro la casa e gli inquilini che lo hanno nominato la scorsa puntata. Alfonso Signorini ha voluto mostrare al pubblico e ai concorrenti la notte dopo la fine della puntata precedente, dove alcuni coinquilini, quelli definiti "giovani" da Marco Maddaloni, sono stati svegli fino alle 6 del mattino a ridere e scherzare, mentre il "vecchio" Max cercava di dormire. Poi è arrivato lo sfogo con tutti i ragazzi, quando il mattino dopo Massimiliano ha rimproverato i ragazzi per averlo nominato e usato come capro espiatorio e, inoltre, per essere spesso molto disordinati e lasciare la casa in pessime condizioni.

La lite con i ragazzi è continuata in puntata e un permaloso Massimiliano non è riuscito a trattenersi dall'alzarsi in piedi e accusare tutti di volerlo «fare fuori».

Lo smacco di Beatrice Luzzi

Massimiliano Varrese ha mostrato la sua parte più fragile dopo le numerose nomination ricevute durante l'ultima puntata, e di conseguenza ha attaccato il gruppo, accusandolo di schierarsi come un branco contro di lui. Anita non ci sta e lamenta il suo sentirsi vittima e un po' permaloso.

Ad affondare il colpo ci ha pensato Beatrice Luzzi: «Che Max reagisse così era prevedibile anche perché è stato viziato dall'essere favorito dalla casa e da Cesara».

Il rimprovero di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha risposto ai ragazzi semplicemnte su un punto, ovvero quello del rispetto per la pace altrui: «Non ho un educazione ascetica, ho un’educazione molto basica e in base ad essa voglio dire a tutti i ragazzi che lasciare la casa nelle condizioni in cui la aslcaite è un segno di maleducazione mai vista. A casa mia queste robe qua, i piatti, le cicche spente si devono togliere e poi se uno dorme, voi non avete diritto di saltare e urlare perché lui ha diritto di dormire in santa pace».

