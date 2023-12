GF, Gessica Notaro: «Varrese su Buzzi è stato sottovalutato, è problematico. Solo chi ha vissuto la violenza può capire»

Gessica Notaro si schiera contro Massimiliano Varrese nel caso Luzzi e richiama la produzione del Grande Fratello affinché intervenga e limiti i comportamenti del concorrente.

Mentre sui social gira l’hashtag #fuoriVarrese per gli atteggiamenti dell’attore contro Beatrice Luzzi, l'influencer avverte dei campanelli d'allarme che la riportano al suo passato, facendo riferimenti alla manipolazione e al narcisismo patologico.

Grande Fratello, Heidi Baci: «Purtroppo papà aveva ragione»: la concorrente commenta così il clima che si è creato in casa

Beatrice Luzzi, l'avvertimento su Massimiliano Varrese: «Non ti fidare, è un gran vigliacco». E lui chiede la squalifica, ecco perché

Le frasi molto forti di Anita e Varrese contro Beatrice Luzzi: cosa è successo stanotte

Jessica Notaro contro Varrese

In un intervento che è ora virale sui social l'influencer attacca Varrese sostenendo: «Credo si stia sottovalutando la questione.

«Abbiamo visto tutti quanti quello che sta succedendo. Prima anche nei confronti di Heidi. Mi domando come mai il padre l'abbia portata via e non sia intervenuta la produzione. Anche in quel caso non andava bene. Okay, ci saranno stati dei motivi. Ma non possiamo accettare alcune cose. Tanto più in tempi come questi. Non sto paragonando queste cose ai femminicidi», ci tiene a specificare. Infine non sono passate inosservate agli occhi di Notaro, ma anche del pubblico, alcune frasi molto gravi di Varrese e di Anita Olivieri contro Beatrice Luzzi.

L'opinione del pubblico

L'opinione di Notaro è netta, ma quella del pubblico di Grande fratello 2023 si divide. C'è chi è a favore di Varrese e chi invoca la sua squalifica dal gioco. «Certe condotte non sono da giustificare e non sono normali», prosegue. Quello che l'ha colpita è che si sia data al Varrese addirittura l’immunità dalla nomination. Quindi si è rinforzata positivamente una condotta sbagliata.

Photo Credits: kikapress -per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA