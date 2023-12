Grande Fratello, il gesto di Federico con Perla fa infuriare Mirko: «Pensa che sono tutti scemi qui dentro?»

Mirko Brunetti è ormai uno dei protagonisti indiscussi al Grande Fratello, soprattutto dopo gli ingressi in gioco di Perla, poi di Greta Rossetti e, infine, anche di Federico Massaro. Ed è proprio un gesto di quest'ultimo nei confronti della Vatiero che sembra non essere affatto andato giù al ragazzo.



Mirko Brunetti a rischio eliminazione dopo quanto successo, il colpo di scena al Grande Fratello

L'accaduto

Sembra che a Mirko proprio non sia andato giù il gesto di Federico nei confronti di Perla, tanto da averne parlato apertamente. Ma cosa sarà successo davvero? Cosa è accaduto in piscina tra Perla e Federico? E Mirko come avrà reagito?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 09:18

