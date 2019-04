Grande Fratello 2019, bacio tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte: «Se non te ne vai, finiamo a letto insieme»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Grande Fratello si fa bollente, complice una festa in stile texano nel giardino di casa. Vestite da cow girls,edsi sono date un bacio appassionato sulle labbra. Entrambe non hanno mai nascosto di essere, ma mentre la ragazza toscana è single, la nipote del cantante genovese ha un fidanzato che l'aspetta fuori.che la De Andrè ha ceduto alla passione sotto l'effetto di qualche bicchiere di vino. Le telecamere, ovviamente, hanno ripreso tutto. Poi però ha detto basta: «Erica via via perché non ce la faccio, vai via Erica te lo giuro, se continui finiamo a letto insieme»., ma ha ammesso di sentirsi male perché fortemente attratta. Non è la prima volta che le due si baciano: il primo incontro ravvicinato è stato dettato dal gioco "obbligo o verità", ma avevano dimostrato di sentirsi a loro agio. Al party di due giorni fa, organizzato dal Grande Fratello, la situazione però è precipitata.sta riservando molte sorprese. Non solo per il burrascoso rapporto con il padre - Cristiano De Andrè - ma anche il suo orientamento sessuale e il "tradimento" dietro l'angolo. Staremo a vedere.