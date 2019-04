di Ida Di Grazia

Grande Fratello 2019

Ultimo aggiornamento: 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si apre subito con la. Quando è entrata Francesca De Andrè nella casa c'è stata una diffida del padre sia alla figlia che a Mediaset, ma nei giorni scorsi Cristiano ha rilasciato delle dichiarazioni sempre contro le figlie e Francesca ha risposto così:«La settimana scorsa - ricorda ai telespettatori Barbara D'Urso - ti avevo chiesto di non parlare del tuo rapporto burrascoso con tuo padre, ma è accaduto qualcosa» (parte un video didisperata perchè non può "raccontarsi senza raccontare"). «Noi di mediaset e tu sei stata rispettosissima, ma è successa una cosa molto particolare, perchè venerdì è stato tuo padre a parlare»: «che schifo, se c'è una persona che diffama è lui, io ho vinto una causa perchè ha scritto un libro in cui diffamava. E' lui che deve farsi una vita, gli piace passare da vittima, ma lui è tutto tranne che una vittima, basta scrivere il suo nome e cognome su google per capire quanto fa schifo.. Comoda la vita lui può parlare e ame mi diffida,o!»«Partiamo dal presupposto che se io avessi avuto una famiglia non mi avrebbero affidato al comune di MIlano, Beato lui che non posso aprire la bocca, a me sembra che la vittima l'abbia sempre fatta lui. Io ho sempre risposto alle accuse». Interviene anche la sorella Fabrizia: «non ti preoccupare».«Purtroppo - conclude rabbiosa Francesca - i lividi addosso non mi sono rimasti, ma ho portato le prove in tribunale, quello che ha lasciato mio padre è solo violenza.».