GF Vip, Matteo Ranieri e la lite con Luca Salatino: «Un confronto faccia a faccia nella casa? Perchè no»

Matteo Ranieri e Luca Salatino sono stati entrambi tronisti di Uomini e Donne e durante il programma di Miaria De Filippi sono diventati grandi amici. Amicizia però che si è incrinata e non ha avuto modo di rinsaldarsi perchè Luca è entrato nel cast del Grande Fratello Vip. Ma l'ex U&D non chiude la porta, anzi ne aprirebbe una: quella del Grande Fratello Vip.

Questo pomeriggio su Rtl 102.5 News ospite di "Trend&Celebrities", il programma di Francesco Fredella è arrivato Matteo Ranieri. Ex tronista di Uomini e Donne Matteo ha conosciuto Luca Salatino proprio durante il programma di Maria De Filippi.

Tra i due è nata una profonda amicizia che però si è interrotta bruscamente: «Io e Luca abbiamo litigato questa estate e per un po' non ci siamo sentiti. La nostra è un'amicizia vera per questo qualche mese fa l'avevo contatto per chiarire ma lui mi ha detto che stava entrando nella casa del Grande Fratello. Quindi il nostro incontro è solo rimandato».

Alla domanda se sarebbe disposto a entrare nella casa GFVip per avere un chiarimento con Luca, Matteo si è dimostrato più che disponibile: «Certo, anche se entrerei soprattuto per fargli forza e spronarlo a reagire. Ho visto che piange così spesso, sta vivendo davvero male. Ho provato a parlare anche con Soraia ma la situazione è delicata, spero di vederlo fuori».

