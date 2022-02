Nel video trasmesso per errore dall regia del GF Vip, si vede Barù discutere in collegamento con due donne della produzione Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com

GF Vip, Barù e il messaggio segreto per Jessica: cosa è successo stanotte davanti agli occhi di Basciano

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA