GF Vip, al capolinea la storia d'amore tra Massimiliano Morra e la sua fidanzata Dalila: l'annuncio su Instagram

The end. Mettono un punto alla loro storia d'amore, Massimiliano Morra, l'attore ed ex gieffino, e la fidanzata, Dalila Mucedero. Ad annunciarlo è stata proprio Dalila attraverso una storia Instagram, precisando: «Anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da personaggio NON pubblico)».

"L'ex" di Rosalinda Cannavò, al secolo Adua del Vesco, durante la scorsa edizione del reality aveva monopolizzato le serate parlando della loro presunta storia d'amore. E proprio in quelle occasioni, il pubblico aveva conosciuto Dalila, che difendeva il suo amore.

L'attore e la ballerina, insieme già da due anni, erano anche prossimi al matrimonio, o almeno lui così aveva raccontato in un'intervista. E' probabile che la scelta di comunicare la rottura sia avvenuta da parte di Dalila in seguito alla curiosità di alcuni followers, tanto da costringerla a esplicitarla pubblicamente.

«Ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l'altro sempre a testa alta, mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza del fatto che io e Massimiliano non stiamo più insieme da un bel po' di tempo. Grazie per tutto l'affetto che mi avete dimostrato. Daly».

Silenzio, invece da parte di Massimiliano Morra, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

