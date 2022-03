Gf Vip, Alex Belli contro Barù: «Io parlo di Amore libero, tu di rutto libero….»

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip Alex Belli continua a essere protagonista del reality e stavolta si scaglia sul social contro Barù, che ha criticato tanto la moglie Delia Duran quanto il suo rapporto con Soleil Sorge durante la reclusione.

Barù Gaetani e Jessica Selassiè (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Gf Vip, Alex Belli contro Barù

Alex Belli al Grande Fratello Vip critica Barù Gaetani. Delia ha infatti confessato a Barù di aver fatto il suo nome durante le nomination, scatenando in lui il malcontento. Barù infatti gli ha fatto sapere che fuori dal reality non vuole avere niente a che fare con lei e il marito Alex Belli, tra l’altro criticato per il suo rapporto con Soleil Sorge durante la reclusione.

Alex si è allora scatenato dal suo account Twitter: «Caro il mio BARÙ .- ha cinguettato - capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?? #gvip #alexbelli VS #Baru».

Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??#gvip #alexbelli VS #Baru — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 9, 2022

Chissà che nella prossima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini non ci sia un confronto fra i due "nemici" a distanza…

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 16:07

