Gf Vip: Alex Belli e la brutta frase su Manuel Bortuzzo, la furia social del padre Franco

Continuano le reazioni alla frase pronunciata al Grande Fratello Vip da Alex Belli in cui ha fatto una brutta battuta sulla disabilità del coinquilino Manuel Bortuzzo. Dopo aver avuto un brusco e inaspettato faccia a faccia con Aldo Montano, Alex Belli è di nuovo al centro delle critiche.

Alex Belli e la frase su Manuel Bortuzzo, furia social del padre Franco

Nuova tegola per Alex Belli. L’attore, fino a poco tempo fa presenza gradevole nella casa del Grande Fratello Vip, sta vivendo dei momenti complicati. Ha avuto dopo l’ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini uno scontro con Aldo Montano che è passato dalle offese verbali al contatto fisico e ultimamene si è fatto scappare una brutta battuta su Manuel Bortuzzo. Parlando di un ipotetico musica in cui avrebbero partecipato tutti i gieffini ha confidato ai coinquilini a Soleil Sorgè e Davide Silvestri: «A un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo "eliminare", uno alla volta tutti cadiamo… ultimo rimane Manu perché non può cadere».

La battuta è stata già censurata dallo staff social del nuotatore, ma sull’argomento è anche intervenuto il padre Franco. Franco Bortuzzo infatti dal suo account Instagram, prime nelle stories e poi in un post, ha criticato fortemente l’accaduto, prendendosela direttamente con Alex Belli:«Alex Belli - ha scritto – Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma poi si è rialzato, tu sei caduto di stile sempre che tu ce l’abbia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA