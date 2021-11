GFVip, Alex Belli e la brutta frase su Manuel Bortuzzo. Interviene lo staff: «Si sta andando oltre»

di Danilo Barbagallo

Al Grande Fratello Vip un momento difficile per Alex Belli che dopo la lite con Aldo Montano pronuncia una brutta frase sulla disabilità del coinquilino Manuel Bortuzzo, costringendo il suo staff social ad intervenire: «Qui si sta andando oltre».

GFVip, Alex Belli e la brutta frase su Manuel Bortuzzo

Al Grande Fratello Vip Alex Belli ha già affrontato una criticatissima, anche sul social, lite con Aldo Montano. I problemi per l’attore non sono finiti però perché parlando con i coinquilini se ne è uscito con una frase poco felice sulla disabilità di Manuel Bortuzzo. Discorrendo con Soleil Sorgè e Davide Silvestri e immaginando un musical con protagonisti i concorrenti della casa ha chiosato: «A un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo "eliminare", uno alla volta tutti cadiamo… ultimo rimane Manu perché non può cadere».

Come già accaduto per la lite con Montano il popolo social si è schierato contro di lui, costringendo anche lo staff social di Manuel ad intervenire direttamente con un post: «Qui si sta andando oltre… - si legge su Instagram insieme ai numerosi messaggi di sostegno per Bortuzzo - Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 12:45

