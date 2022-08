Paola Turani festeggia i suoi 35 anni: l'outfit da sogno per il suo party in spiaggia FOTO

Procedono bene le vacanze di Paola Turani, in ferie a Taormina dove si sta concedendo un po' di relax e dove ieri ha festeggiato il suo compleanno in compagnia del marito Riccardo Serpellini, del figlio Enea e di alcuni amici.

Tempo di bilanci per la neotrentacinquenne che finalmente ha coronato il sogno della maternità, completando la sua famiglia con l'arrivo del piccolo Enea. Con un anno così non poteva mancare una festa altrettanto entusiasmante. E così è stato. La modella ha soffiato ieri sulle sue prime 35 candeline e per l'occasione ha scelto un outfit da sogno total green.

Dopo che la Turani e il suo gruppo sono stati sorpresi da un temporale estivo, la donna ha deciso di trascorrere la serata a casa concedendosi una cenetta a base di pizza con una bithday cake degna di nota e un look verde super glamour. Si tratta di un abito modello bustier corredato da piume di Ermanno Scervino, del valore di circa 5.000 euro, che ha abbinato a una mini tracolla in pelle di coccodrillo color lilla di Balenciaga (1.850 euro), alternando un paio di décolleté in tinta alle più pratiche ciabattine Dway di Dior da 620 euro. Per un costo totale di 7.000 euro. Mica male!

Al di là della cifra, le cose che contano nella vita sono altre e Paola l'ha capito molto bene nell'ultimo anno. «Nessun desiderio da esprimere soffiando su queste candeline… Oggi compio 35 anni e tutto ciò che sognavo si è realizzata. La salute, l’amore di famiglia e amici, la felicità condivisa, la gratitudine verso la vita… Oggi festeggiamo! Buon compleanno a me». E allora auguri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 20:25

