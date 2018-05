Marco Bocci felice dopo il ricovero da incubo: al parco con Laura Chiatti e i figli Enea e Pablo

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Dopo la preoccupazione per il ricovero in ospedale nel reparto malattie infettive,si gode la libera uscita assieme alla famiglia. L’attore infatti, dopo una forte febbre, è stato ricoverato e trattenuto in una struttura sanitaria, tranquillizzando i fan sulle sue condizioni di salute attraverso il suo account Instagram.Superati i problemi l’attore, che è già stato protagonista (con pianto) ad “Amici” di Maria De Filippi, , è stato fotografato mentre trascorre una tranquilla e felice giornata in un parco assieme alla moglie, sempre al suo fianco durante la malattia, e i due figli Pablo ed Enea che giocano divertiti con lui.