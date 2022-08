Carmen Di Pietro rifiuta di comprare l'ombrello a 5 euro: «Costa troppo, a Roma lo pago di meno»

di Federica Portoghese

Carmen Di Pietro, donna dalla comicità innata. Ovunque si trovi è protagonista di esilaranti gag, come l'ultima, a Matera. Carmen si trova in vacanza nella Città dei sassi con i figli, dove non rinuncia ai suoi tradizionali siparietti. Prima in versione guida, racconta la storia e la cultura di Matera, attraverso le sue storie Instangram. Poi, una volta arrivata la pioggia a intorrompere il suo tour turistico, si è trasformata in "donna disperata".

<h2>«A Roma l'ombrello costa di meno»</h2>

La Di Pietro ha fermato i passanti per cercare riparo dal maltempo, tuffandosi sotto gli ombrelli altrui. Ha cercato un passaggio, in mezzo alla strada, fermando i vari tuk tuk pieni di turisti. Tutto inutile, Carmen si è completamente bagnata e ha iniziato a domandarsi, affranta, che fine avessero fatti gli "ombrellai". Dopo una lunga ricerca, ecco che finalmente spunta il ragazzo degli ombrelli. Problema risolto? No, a quanto pare il costo era troppo alto. 10 euro per il parapioggia grande e 5 per il piccolo. Carmen non ci sta e sbotta: «A Roma lo pago 3 euro», se ne va senza comprare alcuna protezione per l'acqua e preferisce così proseguire la sua giornata, sotto la pioggia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Agosto 2022, 14:09

