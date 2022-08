Uomini e Donne, Davide Donadei complice con ex allieva di Amici. Ecco chi è

di Federica Portoghese

Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, dopo la rottura definita con Chiara Rabbi con cui uscì mano nella mano lo scorso anno dal programma di Maria De Filippi, sembra godersi l'estate da single, divertendosi tra i locali in compagnia di amici e "nuove fiamme".

I rumors sui nuovi flirt di Davide sono sempre più vivaci. Solo pochi giorni fa è stato ripreso mentre chicchierava in maniera intima con la nota tiktoker ed ex concorrente di Pechino Express, Giulia Paglianiti, in discoteca.

Complici

Nelle ultime ore, invece, il bel volto di Uomini e Donne è apparso piuttosto complice con un'ex concorrente di Amici 20, il famoso talent show di Canale 5. Chi è? Arianna Gianfelici, anche lei a Gallipoli come Davide a godersi le vacanze. La ragazza ha postato un video su TikTok dove scherza con Donadei, i due appaiono piuttosto vicini e sembra si conoscano da parecchio tempo, dato l'intesa che mostrano. Ridono e si divertono a riprodurre un simpatico audio di pochi secondi, lei lo guarda compiaciuta. Il video diventa subito virale. Flirt in corso o una semplice amicizia?

