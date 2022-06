The Ferragnez 2 in lavorazione? Di che cosa parlerà la seconda stagione della serie tv

Poche ore dopo la reunion della famiglia Ferragni negli studi di X Factor, dove sono appena iniziate le riprese della sedicesima edizione, trapelano le prime indiscrezioni su un possibile sequel della serie tv The Ferragnez.

The Ferragnez 2 è in lavorazione: di che cosa parlerà la seconda stagione della serie tv

A riportare il rumor ci ha pensato Dagospia, secondo cui le riprese della seconda stagione sarebbero già iniziate nel più completo segreto.

«Le piattaforme sono blindate, le bocche sono cucite, le penali pesano», ma «a Milano gira voce che sarebbe in cantiere [...] una seconda stagione dei "The Ferragnez", la docuserie con Chiara Ferragni e Fedez disponibile su Amazon Prime Video» si legge sul sito di informazione.

The Ferragnez 2, di che cosa parlerà la nuova stagione della serie tv

Il progetto è ancora avvolto nel mistero, ma è facile immaginare quali saranno i temi trattati nel sequel, che non potrà prescindere dal racconto della malattia di Fedez e del suo impegno in favore della Fondazione Together To Go Onlus (Tog) specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Nella serie potrebbe comparire anche J-Ax, con cui il 28 giugno Fedez canterà in occasione del concerto benefico Love Mi, in Piazza Duomo a Milano.

