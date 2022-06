X Factor, «scontri infuocati tra Fedez e Ambra Angiolini»: le indiscrezioni dal dietro le quinte

I nomi dei giurati di X Factor sono usciti e le audizioni son partite. Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico sono pronti a formare le prorpie "squadre" e tra un ascolto e un altro condividono con i loro fan momenti inediti sui social. Ieri ad esempio è arrivata Chiara Ferragni per fare una sorpresa al marito, con Leone e Vittoria l'influencer è salita sul palco.

X Factor 2022, Francesca Michielin nuova conduttrice: «Torno dove tutto è iniziato»

X Factor, il clima dietro le quinte

Giornate impegnative ma gioiose, ma il clima dietro le quinte non sembra proprio tranquillo. Secondo quanto riporta Chi tra Fedez e Ambra la scintilla non sarebbe schioccata, anzi: «Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X-Factor. In giuria Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico, che hanno già iniziato a postare i fuorionda delle registrazioni. Ma c'è un particolare: Fedez non tagga mai l'Angiolini, al contrario di Rkomi e D'Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono stati già scontri infuocati per la scelta dei cantanti»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Giugno 2022, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA